POL-NI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Auetal (ots) - (Thi) Am 23.04.2025 ereignete sich gegen 14:13 Uhr auf der Bernsener Straße im Auetal ein Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person. Eine 34-Jährige aus Rinteln befuhr mit ihrem VW Golf die L443 in Fahrtrichtung Bernsen und wollte nach links in die K71 Richtung Deckbergen einbiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 45-Jährige aus Lauenau in ihrem Honda Jazz, welche die L443 in Fahrtrichtung Rehren befuhr. Es kam zum ...

