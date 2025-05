POL-REK: 250502-1: Mehrere Autos bei Verkehrsunfall beschädigt

Pulheim (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Dienstag (29. April) in eine Bäckerei in Pulheim eingebrochen sein sollen. In den Räumen sollen sie eine Kasse aufgebrochen und mit Bargeld sowie einem Tablet geflüchtet sein. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler ...

