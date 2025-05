Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250502-2: Mit Messer zugestochen - Polizei fahndet nach Täter

Quadrath-Ichendorf (ots)

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Am Donnerstagabend (1. Mai) hat ein bislang noch Unbekannter in Quadrath-Ichendorf einen Mann (42) mit einem Messer angegriffen und verletzt. Alarmierte Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach dem etwa 35 bis 40 Jahre alten und ungefähr 180 Zentimeter großen Flüchtigen auf. Er soll zur Tatzeit mit einem schwarzen T-Shirt und einer beigen kurzen Hose bekleidet gewesen sein.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 suchen Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen und dem flüchtigen Täter machen können. Hinweise nehmen die Kriminalbeamten unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen soll sich der 42-Jährige gegen 21.40 Uhr mit einer Begleiterin in der unbeleuchteten Grünanlage an der Ahestraße gegenüber der Hausnummer 15 befunden haben. Nach seinen Angaben habe sich dort auch der spätere Täter aufgehalten und randaliert. Um beruhigend einzuwirken, habe er den Mann angesprochen. Dieser habe im Verlauf des Gesprächs mit einem Messer zugestochen. Der Geschädigte erlitt eine Verletzung am Oberarm, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der bereits laufenden Ermittlungen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell