Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Falsche Polizeibeamte erbeuten Geld und Wertsachen /"Richtige" Polizei warnt!

Erbach (ots)

Unbekannte Kriminelle brachten mit der Masche des "Falschen Polizeibeamten" einen Senior um viel Geld und zahlreiche Wertgegenstände. Am Montagmittag (07.04.) gegen 15.00 Uhr erhielt der Mann einen Anruf, in dem ihm ein Krimineller, der sich als Polizeibeamter ausgab, vorgaukelte, nach Einbrüchen in der Nachbarschaft seine Wertgegenstände in Sicherheit bringen zu müssen. Der Senior legte in der Folge Bargeld, Schmuck, Münzen, Armbanduhren und Bankkarten im Wert von insgesamt mehreren zehntausend Euro vor dem Haus zur Abholung bereit. Die Kriminellen holten anschließend die bereitgelegten Gegenstände unbemerkt ab. Erst am Abend, nach einem Anruf bei der Polizei in Erbach, wurde dem Mann bewusst, dass er Opfer einer Straftat wurde.

Zu solchen Anrufen warnt die Polizei und gibt folgende wichtige Hinweise: Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

