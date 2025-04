POL-DA: Rüsselsheim: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Lampertheim (ots) - Am Samstagmorgen (05.04.), in der Zeit zwischen kurz nach 8.00 und 8.20 Uhr, begaben sich Kriminelle auf ein Baustellengelände in der Ringstraße. Dort entwendeten sie circa 25 Meter eines Starkstromkabels. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 1000 Euro. Das Kommissariat 42 in Lampertheim (Telefon: 06206/9440-0) sucht in diesem ...

