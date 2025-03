Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte stehlen blaues "La Strada"-Wohnmobil in Immenhausen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Immenhausen (Landkreis Kassel): In der Nacht zum heutigen Freitag haben Unbekannte in der Danziger Straße in Immenhausen ein blaues "La Strada"-Wohnmobil gestohlen. Der Besitzer bemerkte das Fehlen des Fahrzeugs am heutigen Morgen und rief die Polizei. Über die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera konnte ermittelt werden, dass sich die Tat offenbar gegen 3:30 Uhr in der Nacht ereignet hatte. Wie genau die Täter vorgingen, ist derzeit aber noch unklar. Von dem etwa sieben Jahre alten Wohnmobil im Wert von noch ca. 80.000 Euro fehlt trotz der am Morgen eingeleiteten, europaweiten Fahndung bislang jede Spur. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

