POL-KS: Dreiste Trickdiebe beklauen hochbetagtes Ehepaar in Wohnung: Zeugen in Lohfelden gesucht

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Das Opfer dreister Trickdiebe wurde am gestrigen Donnerstagnachmittag ein hochbetagtes Ehepaar in ihrer Wohnung in Lohfelden-Ochshausen. Zwei Männer hatten sich gegen 16:50 Uhr an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses bei der Seniorin erkundigt, ob sie auch kein warmes Wasser habe, woraufhin die hilfsbereite Frau die beiden Unbekannten hereinließ. Während einer der Täter mit ihr und ihrem Ehemann in die Küche ging, wo sie zur Überprüfung der Temperatur das Wasser laufen ließen, entwendete sein Komplize unbemerkt Schmuck aus dem Schlafzimmer. Als die misstrauisch gewordene Seniorin nach dem zweiten Mann suchte, ertappte sie den Mann schließlich hinter der Schlafzimmertür, woraufhin sie die beiden Unbekannten der Wohnung verwies. Nachdem sie gegangen waren, stellte das Ehepaar den Diebstahl mehrerer Schmuckstücke fest. Die Trickdiebe werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: Ca. 16 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, schlank, dunklerer Teint, kurze schwarze Haare, die glatt und zum Scheitel gezogen waren, weißer kleiner Kopfhörer in einem Ohr.

2. Täter: Ca. 18 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß, etwas korpulente Statur, dunklerer Teint, bräunliche leicht gelockte Haare.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden bei der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am gestrigen Nachmittag im Wohngebiet nahe des Freibads Lohfelden verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die beiden Trickdiebe geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

