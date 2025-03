Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dealer-Trio bietet Zivilpolizisten Drogen an: Festgenommener 24-Jähriger bereits mit Haftbefehl gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Donnerstag führten uniformierte und zivile Polizisten des Reviers Mitte gemeinsam mit Beamten der Direktion Bereitschaftspolizei Nord Kontrollen an Kriminalitätsbrennpunkten in der Kasseler Innenstadt durch. Dabei konnte ein mutmaßliches Dealer-Trio festgenommen werden, das einem Zivilpolizisten Drogen zum Kauf anbot. Einer der Männer, ein 24-Jähriger, wurde bereits mit einem Haftbefehl wegen Drogenhandels gesucht, weshalb heute die Vorführung beim Haftrichter erfolgt.

Der Zivilpolizist lief gegen 14:45 Uhr am Landgraf-Philipps-Platz entlang, als er von den drei dort stehenden Männern angesprochen und gefragt wurde, ob er Drogen kaufen wolle. Der Beamte ignorierte das Angebot und ging weiter, um für die mutmaßlichen Dealer unbemerkt seine Kollegen zu informieren. Bei Erblicken der kurze Zeit später anrückenden uniformierten Polizisten gaben zwei Tatverdächtige sofort Fersengeld, während der dritte Komplize an Ort und Stelle festgenommen wurde. Auch die beiden flüchtigen Männer konnten nach kurzen Verfolgungen durch die Innenstadt von dem Beamten eingeholt und gestellt werden. Die Durchsuchungen der Tatverdächtigen förderten rund 18 Gramm verkaufsfertig abgepacktes Marihuana und mutmaßlich durch den Drogenverkauf eingenommenes Bargeld in szenetypischer Stückelung zutage. Die Betäubungsmittel sowie das Geld stellten die Polizisten sicher und brachten die bereits amtsbekannten Festgenommenen im Alter von 19, 20 und 24 Jahren mit algerischer und tunesischer Staatsangehörigkeit für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Da die Tatverdächtigen im Verdacht stehen, sich durch wiederholten Handel eine fortlaufende Einnahmequelle zu verschaffen, müssen sie sich nun wegen gewerbsmäßigen Handels mit Cannabis verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell