POL-KS: Bei Einsatz wegen Wohnungsräumung: Drogen gefunden und drei mutmaßliche Dealer festgenommen

Ein Einsatz wegen einer Wohnungsräumung im Kasseler Stadtteil Forstfeld führte am gestrigen Mittwoch zum Fund von Marihuana sowie Kokain und zur Festnahme von drei mutmaßlichen Drogendealern. Einer von ihnen, ein wohnsitzloser 27-Jähriger mit tunesischer Staatsangehörigkeit, war bereits am Montag von Beamten der OE City am Stern in Kassel nach einem Drogenverkauf kontrolliert worden und hatte trotz bekannter Personalien die Flucht ergriffen, wobei er alle persönlichen Gegenstände wie sein Mobiltelefon zurückließ. Da er bereits mehrfach wegen Betäubungsmittelkriminalität in Erscheinung getreten ist, soll er am heutigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Die bei der Wohnungsräumung eingesetzten Stadtpolizisten waren am gestrigen Mittwochmorgen in der Wohnung anstatt des Mieters auf die drei Männer mit tunesischer und libyscher Staatsangehörigkeit getroffen, die alle keinen angemeldeten Wohnsitz haben und scheinbar schon länger unberechtigt in den Räumen lebten. Die hinzugerufene Streife des Polizeireviers Ost fand bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung knapp 20 Gramm verkaufsfertig abgepacktes Marihuana und Kokain, rund 2.400 Euro mutmaßliches Drogengeld, umfangreiche Utensilien und Verpackungsmaterial für den Handel mit Betäubungsmitteln und mehrere Mobiltelefone. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 27 und 31 Jahren, die alle hinreichend polizeibekannt sind, wurden festgenommen und für die weiteren Maßnahmen auf das Revier gebracht. Da der Verdacht besteht, dass sie mit dem Verkauf von Rauschgift ihren Lebensunterhalt finanzieren, wird nun wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln gegen sie ermittelt. Die Überprüfung des 27-Jährigen ergab, dass dieser sich zwei Tage zuvor einer Kontrolle der Beamten der OE City durch Flucht entzogen hatte und wegen mehrerer gegen ihn laufenden Strafverfahren bereits gesucht wurde. Die Ermittlungen dauern an.

