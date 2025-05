Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250506-2: Autofahrer nach Überholmanöver vor Polizeiwache gestoppt - Blutprobe

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Mann soll unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren sein

Polizisten haben am Montagabend (5. Mai) einen Autofahrer (21) in Brühl gestoppt. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten seinen Führerschein sicher und ordneten eine Blutprobe an.

Gegen 22 Uhr beabsichtigten Polizisten den Parkplatz der Polizeiwache an der Rheinstraße mit ihrem Streifenwagen zu verlassen. Dabei sahen Sie aus Richtung Comesstraße zwei Fahrzeuge nebeneinander über die Rheinstraße fahren. Durch eine Gefahrenbremsung verhinderten die Beamten den Zusammenstoß mit dem Auto eines 21-Jährigen, der einen weißen Wagen über die Gegenfahrbahn überholt hatte.

Die Uniformierten stoppten den Mann an der Kreuzung der Straßen Rheinstraße und Otto-Wels-Straße und befragten ihn. Sie führten einen Atemalkoholtest bei ihm durch, der einen Wert von mehr als 0,6 Promille anzeigte. Ein Drogenvortest zeigte einen Konsum von Amphetaminen und Kokain an. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt in einem Krankenhaus entnahm. Der 21-Jährige muss sich nun in einem Verfahren verantworten. Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats übernommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell