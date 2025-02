POL-W: RS Kind bei Verkehrsunfall mit Linienbus verletzt

Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (17.02.2025, 14:25 Uhr) warfen mehrere Jugendliche Steine von der Nordbahntrasse auf fahrende Autos. Ein 69-Jähriger fuhr auf der Uellendahler Straße in Richtung Raukamp, als ihm von der Brücke in Höhe der Mirker Straße ein Stein auf die Windschutzscheibe geworfen wurde. An der Scheibe entstand ein Sachschaden. Im Vorbeifahren sah der Autofahrer mehrere Jugendliche auf der ...

mehr