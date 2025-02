Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei nimmt zwei Täter nach Kiosk-Einbruch fest

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Samstag (15.02.2025, gegen 04:30 Uhr) nahm die Polizei zwei Männer nach einem Einbruch in der Rudolfstraße fest. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei marokkanische Staatsbürger (19 und 20) gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk. Aus diesen entwendeten sie unter anderem größere Mengen Zigaretten und Bargeld, während ein bislang unbekannter Dritter in Höhe der Straße Hohenstein Schmiere stand. Nach der Tat flüchteten die Täter in Richtung eines Spielplatzes. Im Rahmen einer Fahndung traf die Polizei dort die zwei Einbrecher an und nahm sie vorläufig fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

