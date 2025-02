Polizei Wuppertal

POL-W: W Steinwurf auf fahrende Autos auf der Uellendahler Straße

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (17.02.2025, 14:25 Uhr) warfen mehrere Jugendliche Steine von der Nordbahntrasse auf fahrende Autos. Ein 69-Jähriger fuhr auf der Uellendahler Straße in Richtung Raukamp, als ihm von der Brücke in Höhe der Mirker Straße ein Stein auf die Windschutzscheibe geworfen wurde. An der Scheibe entstand ein Sachschaden. Im Vorbeifahren sah der Autofahrer mehrere Jugendliche auf der Brücke. Zeitgleich war eine 43-Jährige mit ihrem Auto auf der Uellendahler Straße in Richtung Gathe unterwegs, als sie ein prasselndes Geräusch hörte. Sie stoppte ihren Pkw am Fahrbahnrand und sah Jugendliche auf der Brücke der Nordbahntrasse, wie diese Steine auf die Fahrbahn warfen. Polizisten fahndeten nach den unbekannten Jugendlichen und trafen auf der Nordbahntrasse einen 12-Jährigen an. Drei weitere Jugendliche rannten bei Erblicken der Beamten davon. Die Polizisten nahmen den 12-Jährigen mit zur Polizeiwache, wo er von einem Familienmitglied in Obhut genommen wurde. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell