BPOL NRW: 39-Jähriger am Bahnhof Viersen verhaftet

Kleve - Kempen - Viersen (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagnachmittag, 26. November 2024 um 17:45 Uhr, am Bahnhof in Viersen einen 39-jährigen Deutschen verhaftet. Der Gesuchte wurde im Rahmen der bundespolizeilichen Aufgabenwahrnehmung dort angetroffen und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen wurde festgestellt, dass die Person durch die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach mit einem Haftbefehl zur Festnahme zwecks Strafvollstreckung wegen Diebstahl ausgeschrieben war. Hiernach muss der Mann noch eine Restfreiheitsstrafe von 120 Tagen verbüßen. Zudem lag eine Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft Köln wegen Erschleichen von Leistungen vor. Die Person wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen lieferte die Bundespolizei den Mann zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt Willich ein.

