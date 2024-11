BPOL NRW: Festnahme eines 29-jährigen Deutschen im Düsseldorfer Hauptbahnhof

Mönchengladbach (ots) - Am Abend des 25. November 2024 um 19.55 Uhr kam es in der Regionalbahn RB33 zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf zu einem Vorfall, bei dem ein 36-jähriger Deutscher einen 20-jährigen Algerier mit einem Taschenmesser bedrohte. Zeugen des Vorfalls alarmierten umgehend die Leitstelle der Bundespolizei in Düsseldorf, die schnell reagierte. ...

