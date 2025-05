Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250507-1: Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt - Zeugensuche

Brühl (ots)

Unfallbeteiligter Autofahrer fuhr vom Unfallort davon

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem unbekannten Autofahrer zwischen 70 und 80 Jahren. Ihm wird vorgeworfen, am Dienstagnachmittag (6. Mai) an einem Verkehrsunfall in Brühl beteiligt und vom Unfallort davongefahren zu sein. Bei dem Unfall erlitt eine Jugendliche (16) leichte Verletzungen. Der Unbekannte habe graue Haare und zur Unfallzeit eine Brille und eine Kopfbedeckung getragen. Er sei in einem roten Auto unterwegs gewesen.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der unbekannte Autofahrer wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei die 16-Jährige gegen 15.40 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradschutzstreifen der Bonnstraße in Richtung Schwadorf gefahren. Kurz hinter der Einmündung des Xavier-Kürten-Wegs habe der Autofahrer aus einer Parklücke in Richtung Uhlstraße ausgeparkt und anschließend auf der Straße gewendet. Dabei habe der Unbekannte die Fahrradfahrerin touchiert und sei in Richtung Schwadorf davongefahren.

Gemeinsam mit ihrer Mutter erstattete die 16-Jährige Anzeige auf einer Polizeiwache. (jus)

