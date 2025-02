Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250207 - 0127 Frankfurt- Westend: Eine Kontrolle- 6 Straftaten

Frankfurt (ots)

(ma) Was man alles nicht machen sollte, zeigte ein Verkehrsteilnehmer eindrucksvoll in der vergangenen Nacht.

Am frühen Freitagmorgen (7. Februar 2025) gegen 03:40 Uhr fiel einer aufmerksamen Polizeistreife ein Fahrzeug im Bereich der Friedrich-Ebert-Anlage auf, da das angebrachte Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben war.

Die Polizisten hielten das Fahrzeug an und kontrollierten es sowie den Fahrer. Der 33-Jährige roch deutlich nach Alkohol, was der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest bestätigte. Der 33- Jährige wies einen Wert von über ein Promille auf, was den Verdacht der absoluten Fahruntüchtigkeit bekräftigte.

Weitere Überprüfungen ergaben, dass der Mann zudem nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt und sich illegal im Bundesgebiet aufhält. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten außerdem ein Einhandmesser und stellten dieses sicher. Das Fahrzeug ließen sie abschleppen, da es nicht zugelassen war und somit keinen Versicherungsschutz hatte.

Über all das hinaus hatte der 33-Jährige auch noch zwei offene Haftbefehle, die nun vollstreckt werden.

Die Streife brachte ihn für die weiteren Maßnahmen in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

Der Mann muss sich jetzt wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unerlaubten Aufenthalt und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.

