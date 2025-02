POL-F: 250207 - 0124 Frankfurt - Innenstadt: Bezugnahme zu Vermisstenmeldung 250207 - 0123 - Vermisster zurück

Frankfurt (ots) - (bo) Am Mittwoch, 5. Februar 2025 entwendete ein unbekannter Mann einem 20-Jährigen im Vorbeifahren einen 50-Euro-Schein. Der 20-Jährige stand nach aktuellen Erkenntnissen gegen 13:00 Uhr am Straßenrand der Taunusstraße und hielt dabei einen 50-Euro-Schein in der Hand. Ein bislang unbekannter Täter fuhr mit seinem weißen Audi an ihm vorbei, ...

