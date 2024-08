Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Erneute nächtliche Auseinandersetzung auf dem Marienplatz

Schwerin (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam die Schweriner Polizei aufgrund einer Auseinandersetzung auf dem Marienplatz zum Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen war ein Streit in einem Imbiss der Auslöser für die spätere körperliche Auseinandersetzung, die sich gegen 23:00 Uhr ereignete. An der Konfrontation, die sich auf den Marienplatz verlagerte, sollen sich im Verlauf weitere Personen beteiligt haben. Die Situation löste sich vor Eintreffen der Beamten auf. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Hergang und den beteiligten Personen, dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell