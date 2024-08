Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Mülltonnenbrand -Löscharbeiten verhindern Übergreifen auf Wohnhaus

Schwerin (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam es aufgrund eines Mülltonnenbrandes im Stadtteil Mueßer Holz in Schwerin zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei. Gegen 03:00 Uhr wurden die Rettungskräfte aufgrund eines Brandes in der Alexander-von-Humboldt-Straße alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand vor Ort zügig löschen und somit das Übergreifen auf das anliegende Mehrfamilienhaus verhindern. Parallel dazu begannen die polizeilichen Ermittlungen zum Brandgeschehen insbesondere zur Ursache des Feuers. Der verursachte Schaden wird derzeit auf 4.000EUR geschätzt.

