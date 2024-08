POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Schwerin: 14-jähriges Mädchen vermisst

Schwerin (ots) - Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Schweriner Innenstadt sucht die Polizei nach Beteiligten und Zeugen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll es gegen 01:20 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung in der Martinstraße gegeben haben. Ein Zeuge informierte die Polizei. Vor Eintreffen der Beamten entfernten sich die Personen und konnten bisher nicht ermittelt werden. Zur ...

