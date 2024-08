POL-SN: Geschwindigkeitskontrollen vor Kindertageseinrichtung

Schwerin (ots) - In der zurückliegenden Nacht kam es aufgrund eines Mülltonnenbrandes im Stadtteil Mueßer Holz in Schwerin zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei. Gegen 03:00 Uhr wurden die Rettungskräfte aufgrund eines Brandes in der Alexander-von-Humboldt-Straße alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand vor Ort zügig löschen und somit das ...

mehr