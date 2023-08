Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der K11 bei Dargun

Demmin (ots)

Am 25.08.2023 gegen 15:50 Uhr kam es an der Kreuzung K11 / K49 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr der 51-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Transporters Mercedes Vito die K49 aus Richtung Neubauhof kommend in Richtung Dargun. An der Einmündung zur Kreuzung K11 / K49 beachtete er nicht die Vorfahrt einer 24-jährigen deutschen Fahrzeugführerin eines PKW Hyundai. Diese befuhr zu diesem Zeitpunkt die K11 aus Richtung Dargun kommend in Richtung Brudersdorf. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei zogen sich beide Fahrzeugführer/in leichte Verletzungen zu und mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus von Demmin eingeliefert werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR. Die Kreuzung musste für ca. 0,5 Stunden voll gesperrt werden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell