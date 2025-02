Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250206 - 0121 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Mann klettert nach Diebstahl auf Auto

Frankfurt (ots)

(bo) Am Mittwoch, 5. Februar 2025 entwendete ein unbekannter Mann einem 20-Jährigen im Vorbeifahren einen 50-Euro-Schein.

Der 20-Jährige stand nach aktuellen Erkenntnissen gegen 13:00 Uhr am Straßenrand der Taunusstraße und hielt dabei einen 50-Euro-Schein in der Hand. Ein bislang unbekannter Täter fuhr mit seinem weißen Audi an ihm vorbei, griff durch das Fahrerfenster nach dem Geldschein und nahm diesen an sich. Danach fuhr er in Richtung Hauptbahnhof los, musste nach einigen Metern jedoch verkehrsbedingt anhalten.

Dies nutzte der 20-Jährige, um sein Geld zurückzufordern und legte sich auf die Motorhaube des Fahrzeugs. Der Unbekannte setzte seine Fahrt trotzdem fort und fuhr einige hundert Meter mit dem jungen Mann auf der Motorhaube weiter, bis dieser schließlich herunterfiel.

Es wurde niemand verletzt. Die nachfolgenden Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell