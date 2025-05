Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250508-1: Zwei Personen bei Auffahrunfall leicht verletzt

Pulheim (ots)

Drei Autos beteiligt

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag (7. Mai) in Pulheim-Brauweiler sind eine Autofahrerin (39) und ihre Beifahrerin (10) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Leichtverletzten.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer (48) eines Kia gegen 16.30 Uhr verkehrsbedingt an der Ampel der Kreuzung von Bonnstraße und Donatusstraße in Richtung Frechen gewartet haben. Hinter ihm habe die 39-Jährige in einem VW gestanden. Gleichzeitig sei der Fahrer (21) eines Audi in dieselbe Richtung unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der 21-Jährige hinten auf den VW aufgefahren sein. Durch die Wucht des Aufpralls sei der VW auf den Kia geschoben worden.

Alarmierte Polizisten dokumentierten die Spuren, befragten die Unfallbeteiligten sowie Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

