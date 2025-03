Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mehrere hundert Meter Kupferkabel vom Kieswerk entwendet

Bodenwerder (ots)

In der Zeit vom 21.02.2025 bis 07.03.2025 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Betriebsgelände der FA. Kieswerk Lammert + Reese an der Bundesstraße 83 in Bodenwerder und entwenden mehrere hundert Meter Kupferkabel. Die Kabel verliefen über fünf schwimmende Förderbänder des Kiessees. Der Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Nach jetzigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der Transport mit einem größeren Fahrzeug erfolgte und die Täter zuvor das Gelände ausgekundschaftet haben. Personen die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05533 408310 mit der Polizei Bodenwerder in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell