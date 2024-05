POL-HI: Überfall auf Drogeriemarkt - Polizei sucht dringend wichtige Zeugen

Hildesheim (ots) - HOLLE (erb). Am frühen Vormittag des 14.05.2024 wird die Polizei zu einer Scheune in der Straße "Am Knick" in 31188 Holle gerufen, nachdem dort ein Feuer ausgebrochen war. Nach aktuellem Ermittlungsstand bemerkte eine Anwohnerin gegen 06:00 Uhr das Feuer in dem Gebäude. Bei einer Nachschau stellte sie brennendes Stroh fest. Gemeinsam mit einer Nachbarin löschte sie den Brand, bevor das Feuer Schlimmeres anrichten konnte. Durch das schnelle und beherzte ...

