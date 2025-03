Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Mitteilung des LK Hameln-Pyrmont, der Stadt Hameln und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Landkreis erlässt Allgemeinverfügung anlässlich der diesjährigen Mystica Hamelon

Hameln (ots)

Am kommenden Wochenende findet in Hameln wieder das alljährliche Mittelalterspektakel "Mystica Hamelon" statt. Bereits ab Freitag präsentieren sich Ausstellende und Gäste in historischen Kostümen und Rüstungen und bieten neben einem umfangreichen Unterhaltungsprogramm auch mittelaltertypische Speisen und Getränke zum Verkauf an.

Um einen friedlichen und möglichst störungsfreien Verlauf der dreitägigen Veranstaltung und den Schutz der erwarteten zahlreichen Besucher zu gewährleisten, hat der Landkreis Hameln-Pyrmont auf der Grundlage des Sicherheitskonzeptes des Veranstalters eine Regelung für diese öffentliche Veranstaltung getroffen. Mit dieser Entscheidung wird auch der Verschärfung des Waffengesetzes im Oktober 2024 Rechnung getragen.

Konkret regelt die Allgemeinverfügung u. a., dass Hieb- und Stichwaffen nur mit abgestumpften Klingen und abgerundeten Spitzen geführt werden dürfen, die am Kostüm bzw. an der Rüstung der mitwirkenden Künstler oder Besucher vor dem unbefugten Zugriff durch Dritte befestigt sind. Das Führen von Armbrüsten und den dazugehörigen Pfeilen bzw. Bolzen ist ausschließlich ohne funktionstüchtige Sehne und ohne Pfeilspitzen gestattet. Für die Darstellung von Schusswaffen sind nur funktionsunfähige Nachbildungen sowie Imitationen aus Schaumstoff, Gummi, Pappe oder thermoplastischen Werkstoffen erlaubt.

Diese Ausnahmen gelten im Übrigen nur für Besucher ab 18 Jahren, die mit einer historischen Gewandung, einer Rüstung oder einem aufwendigen Kostüm aus dem Fantasy-Bereich bekleidet sind.

Für sonstige, nicht historisch kostümierte Besucher gelten grundsätzlich die Führverbote auf Veranstaltungen aus dem Waffengesetz für Schusswaffen, Hieb- und Stoßwaffen, sowie Messer jeglicher Art unabhängig von der Klingenlänge.

Die zuständige Waffenbehörde des Landkreises Hameln-Pyrmont führt gemeinsam mit den Einsatzkräften der Polizei Hameln anlasslose Kontrollen durch und bittet diesbezüglich um Verständnis.

Die komplette Fassung der Allgemeinverfügung ist auf der Homepage des Landkreises zu finden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell