POL-HM: Brand in einem Container ursächlich für Stromausfall in Hessisch Oldendorf? Ermittlungen der Polizei laufen

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Dienstag (05.03.2025) brannte in Fuhlen bei Hessisch Oldendorf gegen 22:15 Uhr ein Container der Weserkieswerke, in dem sich mehrere Schalttafeln befanden. Da es im selben Zeitraum im Bereich Hessisch Oldendorf zu einem Stromausfall kam, begab sich ein Mitarbeiter der Stadtwerke zu dem neben dem Kieswerk befindlichen Servicegebäude. Dort stellte er den Brand des benachbarten Containers fest.

Der Brandort, der sich neben einem Kieswerk im "Gründener Weg" befindet, wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Aufgrund von anhaltenden Löscharbeiten und einer Rauchentwicklung konnten Ermittler der Polizei Hameln in der Nacht noch keine Auskunft zu einer Brandursache treffen. Nach aktuellen Erkenntnissen, kann jedoch ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Brand und dem Stromausfall gibt, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 20.000EUR geschätzt.

