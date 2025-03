Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 18-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt

Hameln (ots)

Am späten Samstagabend (01.03.2025) kam es gegen 23:30 Uhr auf der Pötzer Straße bei Welliehausen zu einem schweren Unfall, bei dem ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw Citroen schwer verletzt wurde.

Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr der junge Mann mit seinem Fahrzeug die Landstraße 423 aus Unsen kommend in Richtung Pötzen. Im Bereich einer dortigen Linkskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in einen dortigen Grünstreifen. Dabei touchierte er mit dem Fahrzeug auch einen am Straßenrand befindlichen Baum. Anschließend verlor der 18-Jährige die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Zeugen, die in der Nähe des Unfallortes wohnen, vernahmen einen lauten Knall und stellten das verunfallte Fahrzeug fest. Sie wählten umgehend den Rettungsdienst und leisteten dem 18-Jährigen Erste-Hilfe. Der junge Mann aus Hessisch Oldendorf wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine Überprüfung auf eine mögliche Drogen- oder Alkoholbeeinflussung des Fahrers verlief negativ. Weshalb es zu dem Unfall kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Fahrbahn wurde gegen 01:45 Uhr wieder freigegeben.

