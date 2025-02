Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizei sucht Zeugen - Mehrere Züge mit Farbe besprüht

Kassel - Melsungen - Gießen (ots)

Insgesamt fünf Fälle von illegalem Graffiti beschäftigen seit dem vergangenen Wochenende die Ermittler der Bundespolizei in Kassel.

Den größten Sachschaden in Höhe von rund 11.500 Euro richteten bislang Unbekannte an einem Regionalexpress im Kasseler Hauptbahnhof an. Die Sprayer verunreinigten den Zug an Gleis 9 auf einer Fläche von rund 145 Quadratmetern. Ein Bahnmitarbeiter stellte den Schaden heute Nacht (23.2.) gegen 2 Uhr fest und verständigte die Bundespolizei

Ein weiterer Fall mit einem Schaden von rund 4800 Euro richteten bislang Unbekannte in der Abstellanlage im Bahnhof Melsungen an. Die Tatzeit hier kann auf den Zeitraum 22. Februar, zwischen 2 und 5 Uhr, eingegrenzt werden. Auch hier erstatteten Bahnmitarbeiter Strafanzeige bei der Bundespolizei.

Drei Graffitifälle im Bahnhof Gießen

Insgesamt drei Fälle von illegalem Graffiti ereigneten sich am letzten Wochenende im Bahnhof Gießen. Am Freitagmorgen (21.2.) entdeckten Bundespolizisten einen auf 33 Quadratmetern beschmierten Reisezugwagen am Gleis 5. Heute Morgen (23.2.), gegen 5 Uhr, stellten Bahnmitarbeiter zwei weitere Fälle von illegalem Graffiti an abgestellten Zügen im Gleis 138 fest (18 und 15 Quadratmeter). Die Gesamtschadenshöhe der drei Gießener Fälle beläuft sich auf 5200 Euro.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und in allen Fällen ein Strafverfahren wegen Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Wer Angaben zu den Schmierereien machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell