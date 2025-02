BPOL-KS: Festnahme im ICE - verurteilte Straftäterin muss hinter Gitter

Fulda (ots) - Nach der Ankunft im Bahnhof Fulda klickten die Handschellen. So erging es gestern Morgen (17.2.) einem 36-jährigen Wohnsitzlosen. Der Mann soll zuvor in einer Drogerie im Fernbahnhof am Flughafen Frankfurt am Main diverse Kleinartikel gestohlen haben. Anschließend war der Langfinger mit dem ICE in die Domstadt gereist. Bei der Ankunft in Fulda nahmen Beamte von Bundespolizeirevier den 36-Jährigen ...

