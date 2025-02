Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizei holt Ladendieb aus ICE

Fulda (ots)

Nach der Ankunft im Bahnhof Fulda klickten die Handschellen. So erging es gestern Morgen (17.2.) einem 36-jährigen Wohnsitzlosen. Der Mann soll zuvor in einer Drogerie im Fernbahnhof am Flughafen Frankfurt am Main diverse Kleinartikel gestohlen haben.

Anschließend war der Langfinger mit dem ICE in die Domstadt gereist. Bei der Ankunft in Fulda nahmen Beamte von Bundespolizeirevier den 36-Jährigen vorläufig fest.

Unterwegs Nothammer aus ICE gestohlen

Zudem stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Dieb ohne Fahrkarte unterwegs war und einen Nothammer aus dem ICE in seinem Gepäck verstaut hatte. Bei der folgenden Durchsuchung fanden die Bundespolizisten auch das mögliche Diebesgut aus der Drogerie.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 36-Jährigen ein Strafverfahren, unter anderem wegen Verdachts des Diebstahls und des Missbrauchs von Nothilfemitteln eingeleitet.

Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell