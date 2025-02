BPOL-KS: Fahrscheinkontrolle endet mit Festnahme

Kassel (ots) - Mehrere Scheiben und Türen zerstörte am Montagabend (10.2., 19:50 Uhr) ein 34-jähriger, wohnsitzloser Afghane in einem ICE, als dieser in Kassel-Willhelmshöhe hielt. Der ICE 683/633, der aus Hamburg kam, konnte seine Fahrt wegen der Beschädigungen nicht fortsetzen. Laut der Aussage mehrerer Zeugen sprang der Mann unvermittelt auf, entnahm einen ...

mehr