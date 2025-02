Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Auseinandersetzung mündet in Gewaltattacke - Zeugen gesucht!

Kassel (ots)

In einer körperlichen Auseinandersetzung endete Samstagnacht (15.2. / 3:30 Uhr) ein zunächst verbaler Streit im Kasseler Hauptbahnhof. Ein 31-Jähriger und ein 28-Jähriger sollen sich anfangs in der Haupthalle gestritten haben. Die zunächst verbale Auseinandersetzung artete dann kurze Zeit später aus und es wurde handgreiflich. Dabei sollen sich beide Männer gegenseitig mit Faustschlägen angegriffen haben. Der 31-Jähriger erlitt dadurch eine blutige Nase sowie eine Verletzung unter dem linken Auge. Der 28-Jährige verletzte sich am Brustbereich. Mehrere Streifen des Reviers Mitte waren notwendig, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Streithähne gegen 4 Uhr entlassen.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel-Nr. 0561/81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell