POL-Bremerhaven: Polizei nimmt mutmaßlichen Täter nach Raub fest

Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter sind am vergangenen Freitag, 5. Juli, in eine Wohnung an der Neuelandstraße in Bremerhaven-Lehe eingebrochen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter zwischen 1 Uhr nachts und 11.15 Uhr am Vormittag Zugang zu der Wohnung im Kreuzungsbereich Neuelandstraße/Wülbernstraße. Dabei brachen sie mit roher Gewalt die Wohnungseingangstür auf. Unter anderem stahlen sie ...

