Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einsatzkräfte der Polizei Holzminden stoppen zwei E-Scooter Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Holzminden/ Boffzen (ots)

Am Donnerstag (27.02.2025) stellten die Einsatzkräfte der Polizei Holzminden einen 41-jährigen E-Scooter Fahrer fest, der erheblich unter dem Einfluss berauschender Mitteln stand. Gegen 13:30 Uhr konnte der Mann aus Boffzen in der Straße "Rottmündetal" in Boffzen angehalten und kontrolliert werden. Ein freiwilliger Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Dieser zeigte an, dass der Mann den E-Scooter unter dem Einfluss von THC, Kokain und Amphetamin führte. Durch einen Arzt wurde eine Blutprobenentnahme zwecks Beweissicherung durchgeführt. Der Mann aus Boffzen muss sich nun der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Gegen 22:45 Uhr stellten die Einsatzkräfte der Polizei Holzminden im Rahmen einer Kontrolle eines 22 Jahre alten E-Scooter Fahrers in der Straße "Markt" in Holzminden erneut starken Cannabisgeruch fest. Auch hier ergab ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest eine Beeinflussung durch THC und Amphetamin. Der Mann aus Holzminden wurde ebenfalls zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Dort wurde durch einen Arzt eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem stellten die Einsatzkräfte der Polizei Holzminden fest, dass der E-Scooter ohne gültige Versicherungsplakette im öffentlichen Verkehrsraum durch den Holzmindener geführt wurde. Der 22 Jahre alte Mann aus Holzminden muss sich der Trunkenheit im Verkehr und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

