Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Mehrere Diebstähle innerhalb kurzer Zeit - Supermärkte betroffen

Stadtoldendorf/Eschershausen (ots)

Am Dienstag (25.02.2025) kam es in der Mittagszeit in Stadtoldendorf und Eschershausen zu mehreren Diebstählen aus Supermärkten.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, kam es in einem Discounter-Markt in der Straße "Mühlenanger" in Stadtoldendorf zwischen 12:00 Uhr - 14:00 Uhr durch eine bislang unbekannte Tätergruppe zu einem Diebstahl von Zigaretten. Während zwei Männer eine Kassiererin ablenkten, öffneten weitere unbekannte Personen ein Aufbewahrungsbehältnis an einer benachbarten Kasse. Aus diesem entnahmen sie diverse Packungen Zigaretten und Rasierklingen. Anschließend konnten die Personen unerkannt entkommen. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die zwei unbekannten Männer, die die Kassiererin abgelenkt haben, werden wie folgt beschrieben: Person 1: Männlich, ca. 190cm groß, Halbglatze (Haare seitlich), ca. 40 Jahre alt, kräftige Körperstatur, sprach vermutlich eine osteuropäische Sprache. Person 2: Männlich, ca. 170cm groß, lange, schwarze, dicke Haare nach hinten gegelt, dunkel gekleidet.

Gegen 12:30 Uhr kam es zu einem weiteren Diebstahl, ebenfalls in einem Discounter-Markt, in der Mühlenbergstraße in Eschershausen. Auch hier wurden die Mitarbeiterinnen durch mehrere unbekannte Männer abgelenkt. Nachdem diese das Geschäft verlassen hatten fiel auf, dass die Rolladentüren der Auslagefächer für Zigaretten einer benachbarten Kasse offen standen. Diese waren zuvor geschlossen gewesen. Da die Fächer bereits im Vorfeld leer waren, blieb es beim Versuch des Diebstahls. Ein Schaden ist nicht entstanden. Bei den unbekannten Tätern handelt es sich möglicherweise insgesamt um fünf Männer, ca. 30-60 Jahre alt, dunkle Haare, sprachen mit osteuropäischem Akzent.

In der Deenser Straße in einem Supermarkt Stadtoldendorf kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einer Geldkassette. Hier lenkte ein bislang unbekannter Täter zunächst den Kassierer ab und nutze einen günstigen Moment, um das Bargeld aus der Kasse an sich zu nehmen. Dazu öffnete der unbekannte Mann gewaltsam die Kassenvorrichtung und entnahm das Wechselgeld. Anschließend entfernte er sich unerkannt vom Tatort. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 3000,00EUR geschätzt. Der Mann wird als ca. 40-50 Jahr alt, kräftige Statur, mit einer Halbglatze (Haare seitlich) und dunkler Kleidung beschrieben.

Die Polizei Holzminden hat Ermittlungen zu den Taten aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen, kann ein Zusammenhang zwischen den Taten bestehen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in den genannten Tatzeiten relevante Beobachtungen, insbesondere zu den unbekannten Personen oder einem möglicherweise genutzten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter 05531/958-0 zu melden.

