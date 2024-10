Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Präventionsteam der Polizeiinspektion Hildesheim unter neuer Leitung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Mit Ablauf des Monats September ist die langjährige Leiterin des Präventionsteams der Polizeiinspektion Hildesheim, Kriminalhauptkommissarin Gabriele Freier, nach 43 Dienstjahren in den Ruhestand getreten.

Ihre Nachfolge tritt am 01. November Polizeihauptkommissar Falk Blickwede an. Der in Hildesheim wohnende 49-Jährige hat 1995 bei der Polizei Niedersachsen angefangen. Nach dem dreijährigen Studium versah er seinen Dienst zunächst bei der Bereitschaftspolizei und anschließend bei der Autobahnpolizei Hannover-Ahlem.

Zwischen 2004 und 2016 war Falk Blickwede nahezu durchgängig im Einsatz- und Streifendienst (ESD) des Polizeikommissariats Sarstedt tätig, die letzten drei Jahre davon als Dienstschichtleiter. Im Jahr 2016 wechselte er in den ESD an der Schützenwiese, wo er bis Ende Juli dieses Jahres stellvertretender Dienstabteilungsleiter (Einsatzführer) war.

Nach einer zweimonatigen Ermittlertätigkeit im 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes, freut Polizeihauptkommissar Blickwede sich nun auf seine neue Aufgabe.

