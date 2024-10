Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf der L 488 zwischen Lamspringe und Westerberg

Hildesheim (ots)

Freden (neu) - Am Freitag, 25.10.2024, gegen 16:40 Uhr, kam es auf der L 488 zwischen Lamspringe und Westerberg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Zu dieser Zeit befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Sattelzug die Landesstraße aus Richtung Lamspringe kommend in Richtung Freden- Westerberg, als ihm in einer scharfen Kurve (Bereich Abzweig Ri. Hornsen) ein Pkw mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Der Pkw gelangte in den Gegenverkehr und streifte den Sattelzug. Der Pkw setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Lamspringe weiter fort. Der Schaden am Sattelzug wird auf 500 Euro geschätzt.

Ein Motorradfahrer, welcher hinter dem Sattelzug gefahren war konnte bestätigen, dass der Pkw in den Gegenverkehr geraten war und nicht der Lkw. Geistesgegenwärtig wendete er nach dem Unfall sein Motorrad und versuchte den Pkw einzuholen, was ihm jedoch nicht gelang. Er konnte ergänzend angeben, dass es sich bei dem unfallflüchtigen Pkw um eine schwarze Limousine gehandelt habe.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall außerdem beobachten konnten oder anderweitig Angaben zum schwarzen Pkw mit evtl. Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/80730 in Verbindung zu setzen.

