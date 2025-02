POL-HM: Zeugenaufruf nach Unfallflucht: Unbekannter schneidet Kurve - es kommt zum Unfall

Stadtoldendorf/Eschershausen (ots) - Am Dienstag (25.02.2025) kam es in der Mittagszeit in Stadtoldendorf und Eschershausen zu mehreren Diebstählen aus Supermärkten. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, kam es in einem Discounter-Markt in der Straße "Mühlenanger" in Stadtoldendorf zwischen 12:00 Uhr - 14:00 Uhr durch eine bislang unbekannte Tätergruppe zu ...

mehr