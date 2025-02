Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrraddieb bei Tatausführung gestört++Ackerschlepper gerät in Brand+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Fahrraddieb bei Tatausführung gestört+ Dörverden. Bei dem Versuch, zwei Fahrräder am Bahnhof in Dörverden zu stehlen, wurde ein 19-Jähriger am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr von einem der Fahrradbesitzer bei der Tatausführung überrascht.

Ein 18-Jähriger bemerkte den Beschuldigten an seinem Fahrrad und sprach ihn daraufhin an. Auch der Hinweis, dass das Fahrrad ihm gehöre, beeindruckte den 19-Jährigen wenig. Erst als er die Polizei rief, ließ der 19-Jährige von dem Fahrrad ab und betrat einen haltenden Zug am Bahnhof. Dieser wartete am Bahnhof jedoch bis zum Eintreffen der Polizeibeamten.

Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass gegen den 19-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag. Er wurde daraufhin festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 19-Jährige neben dem Fahrrad des 18-Jährigen noch das Fahrradschloss von einer 51-Jährigen aufgebrochen. Ihre Fahrräder konnten die beiden Geschädigten anschließend wieder mitnehmen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Ackerschlepper gerät in Brand+ Lilienthal. Am Samstagnachmittag geriet in der Straße Graspad während der Fahrt der Ackerschlepper eines 64-Jährigen in Brand. Er konnte den Trecker unverletzt verlassen und informierte die Feuerwehr. Durch die schnellen Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Vollbrand des Traktors verhindert werden. An dem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro. Es wurden Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell