Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle Hilders

Friedewald

BAB A7 und Margretenhaun

Fulda (ots)

Zeuge oder Beteiligter eines Unfalls gesucht.

Hilders. Zwischen Freitag (15.11.) und Samstag (16.11.), kam es in Hofbieber-Traisbach oder einer Nachbarortschaft zu einem Verkehrsunfall mit einem blauen Opel Corsa und einem weiteren Fahrzeug. Gesucht wird, dieses weitere Fahrzeug, wobei der Fahrer Beteiligter oder Zeuge sein könnte. Außerdem könnte der Beteiligte auch Geschädigter einer Unfallflucht in dem genannten Zeitraum sein und hat dies bislang nicht angezeigt. Als Verursacher kommt der Opel Corsa in Betracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter Telefon 06681-96120, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht im Gewerbegebiet Friedewald

Friedewald. Am Montag (25.11.), in der Zeit von 01:40 Uhr - 09:30 Uhr, parkte ein 48-jähriger Fahrer aus Bad Langensalza seinen Lkw mit Anhänger am linken Fahrbahnrand im Gewerbegebiet von Friedewald. Vor diesem parkte bereits ein weiteres Gespann. Gegen 09:30 Uhr stellte der 48-jährige mehrere Schäden im Frontbereich des Zugfahrzeuges fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall A7 zwischen AS Bad Hersfeld und Homberg/Efze

Bad Hersfeld. Am Dienstag (26.11.), gegen 07.30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Ukrainer die Autobahn 7 in Fahrtrichtung Homberg Efze mit seinem BMW auf der linken Fahrspur. Auf der mittleren Spur fuhr ein 62-jähriger aus Kassel mit seiner Sattelzugmaschine und Auflieger. Aus nicht bekannter Ursache kam der Ukrainer auf die mittlere Fahrspur und kollidierte hierbei mit dem Auflieger. Von diesem wurde er nach links gegen die Betongleitwand abgewiesen und kam nach 70 Metern zum Stillstand. Zu allem Überfluss wurde der Fahrer leicht verletzt und sein Fahrzeug ist ein Totalschaden. Der Ukrainer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der BMW wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen auf der Autobahn. Eine Sperrung war aber nicht erforderlich. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 40.000 Euro geschätzt.

Alleinunfall in Margretenhaun

Petersberg. Am Mittwoch (27.11.), gegen 06.20 Uhr befuhr ein 29-jähriger Steinauer die Landstraße 3429 von Melzdorf kommen in Fahrtrichtung Margretenhaun. In einer leichten Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Der Steinauer wurde durch den Unfall leicht verletzt und in einem Krankenhaus erstversorgt. Der Golf erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste durch einen Abschlepper geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich lediglich auf 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell