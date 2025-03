Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahrzeugführer versucht sich mit über 140 km/h einer Polizeikontrolle zu entziehen

Holzminden (ots)

Am Montag (03.03.2025) versuchte sich ein 22 Jahre alter Mann aus Holzminden, gegen 18:20 Uhr, einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen.

Hierzu fuhr der Holzmindener mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt von Holzminden von der Straße "Bülte" bis in die "Fürstenberger Straße". Der Fahrzeugführer erreichte hierbei stellenweise eine Geschwindigkeit von mehr als 140 km/h.

Im Rahmen der Fahrt setzte der 22-Jährige mehrfach zu Überholmanöver trotz entgegenkommenden Verkehrs an und gefährdete hierbei Dritte. Die Einsatzkräfte der Polizei verfolgten den Mann aus Holzminden und konnten schließlich das Fahrzeug in der Fürstenberger Straße in Holzminden feststellen. Der Fahrzeugführer befand sich derweil nicht mehr im Fahrzeug, konnte jedoch im Rahmen der weiteren Ermittlungen identifiziert werden.

Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Holzmindener muss sich nun der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des verboten Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Die Polizei Holzminden sucht Zeugen, die weitere Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Insbesondere die Personen, die ebenfalls durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531 9580 in Verbindung zu setzen. Personen die Video- oder Bildaufnahmen gefertigt haben, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei Holzminden in Verbindung zu setzen.

