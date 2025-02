Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Süd

Verkehrskontrollen am Kreisverkehr "Lindenplatz" - 57 Verstöße geahndet

Lübeck (ots)

Am gestrigen Donnerstag (06.02.25) führte die Polizei in der Zeit von 10:30 bis 12:30 Uhr eine Verkehrskontrolle am Lindenplatz in St. Lorenz Süd durch. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Überprüfung der Einhaltung der Verkehrsführung des Kreisverkehrs.

Insgesamt waren fünf Polizeibeamte des 2. Polizeireviers im Einsatz. Dabei wurden während der zweistündigen Kontrolle insgesamt 57 Verstöße festgestellt und geahndet. Die häufigsten Verfehlungen betrafen das Überfahren der durchgezogenen Linie von der inneren Fahrspur in Richtung Ausfahrt Moislinger Allee. 32 Verkehrsteilnehmer werden in diesem Zusammenhang mit einem Verwarngeld in Höhe von 10 Euro rechnen müssen.

Fünf Fahrzeugführer nutzten während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon. Weitere sechs Fahrzeuginsassen waren nicht angeschnallt. Bei einem Fahrer ergab sich zudem der Verdacht, dass er seinen Wagen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizeidirektion Lübeck wird auch weiterhin auf die Einhaltung der geltenden Verkehrsregeln hinsichtlich der Nutzung von Kreisverkehren achten. Weitere Kontrollen dieser Art sind nicht ausgeschlossen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell