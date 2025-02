Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin

Polizei sucht Geschädigten nach Unfall im Begegnungsverkehr

Lübeck (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (04.02.) kam es auf der Bundesstraße 76 in Eutin zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW Opel in den Gegenverkehr geraten und mit dem Spiegel eines Entgegenkommenden kollidiert ist. Der Verursacher konnte nach Zeugenhinweisen gestellt werden. Der Geschädigte ist bislang unbekannt.

Nach jetzigem Sachstand befuhr der 68 Jahre alte Fahrer eines Opel Corsa die Bundesstraße 76 aus Plön kommend in Richtung Eutin. In Höhe der Ausfahrt zur Plöner Landstraße (L 174) lenkte der Mann den PKW, vermutlich aus Unachtsamkeit, zumindest teilweise auf den entgegengesetzten Fahrstreifen und berührte den Außenspiegel eines Entgegenkommenden.

Anschließend sei der Opel in Schlangenlinien auf einen nahegelegenen Parkplatz gelenkt worden, um nach einer kurzen Schadensbegutachtung weiter in Richtung Autobahn 1 gefahren zu werden. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte daraufhin die Polizei und verfolgte den Wagen. In Lübeck konnte der Unfallverursacher schließlich gestoppt und kontrolliert werden. Hinweise auf eine Einschränkung der Fahrtüchtigkeit des 68-Jährigen ließen sich während der Kontrolle nicht begründen. Der Seitenspiegel war vollständig beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Eutin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und schließt nicht aus, dass der unfallbeteiligte PKW ebenfalls Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite aufweist. Die Fahrzeugführerin bzw. der Fahrzeugführer wird daher gebeten, sich unter der Rufnummer 04521-8010 oder per E-Mail unter eutin.pr@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell