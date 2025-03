Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mädchen auf Schulweg belästigt

Bodenwerder (ots)

Freitagmorgen (07.03.2025) wurde ein 10 Jahre altes Mädchen aus Bodenwerder auf ihrem Schulweg von einer zurzeit unbekannten, männlichen Person belästigt. Das Mädchen befand sich, gegen 06:20 Uhr, an der Bushaltestelle "Weserbrücke" in der Linser Straße in Bodenwerder und wartete auf den Schulbus. Hierbei saß sie auf der Bank der Bushaltestelle, als sich ihr eine männliche Person näherte. Diese starrte das Mädchen nach jetzigen Erkenntnissen an, setzte sich unmittelbar neben ihr auf die Bank und berührte das Mädchen am Arm. Das Kind entfernte sich aufgrund der Situation fußläufig von der Bushaltestelle und konnte beobachten, dass sich der Mann kurz danach ebenfalls von der Örtlichkeit entfernte. Der zurzeit unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: circa 175 cm - 180 cm groß, circa 55 Jahre alt, dichter Oberlippenbart, graue Haare/ Halbglatze, braune Augen, dunkle Augenringe, ungepflegtes Erscheinungsbild, starker Alkohol- und Rauchgeruch. Bekleidung: schwarze Jacke, schwarze Cargohose mit Seitentaschen, Adidas Turnschuhe, dunkle Handschuhe, Rucksack. Die Polizei Bodenwerder hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die Hinweise zu dem Sachverhalt und zum Täter tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05533 408310 zu melden.

