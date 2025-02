Feuerwehr Essen

FW-E: Zimmerbrand durch Akku in Essen-Borbeck - eine Person verletzt

Essen-Borbeck, Wielandstraße, 20.02.2025, 13:20 Uhr (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Essen um 13:20 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Wielandstraße in Essen-Borbeck alarmiert. Ein Anrufer meldete der Leitstelle, dass ein Akku in seiner Wohnung in Brand geraten sei.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die betroffene Wohnung bereits vollständig verraucht, ebenso der Treppenraum des Gebäudes. Der Bewohner der Brandwohnung konnte sich noch eigenständig ins Freie retten, erlitt dabei jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung.

Im ersten Obergeschoss befand sich noch ein älteres Ehepaar, dessen Fluchtweg durch den dichten Brandrauch abgeschnitten wurde. Die Feuerwehr betreute das Ehepaar am Fenster auf der Gebäuderückseite. Zwei Einsatzkräfte gingen über Leitern ins erste Obergeschoss, um die Situation vor Ort zu kontrollieren und das Ehepaar zu sichern. Beide befanden sich in einem rauchfreien Bereich und waren zu keiner Zeit direkt gefährdet.

Parallel dazu begannen Einsatzkräfte mit der Brandbekämpfung in der betroffenen Wohnung sowie mit der Kontrolle des Treppenraumes und der Dachgeschosswohnung. Zur Entrauchung des Gebäudes wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt. Nachdem der Brandrauch entfernt war, konnte das Ehepaar gefahrlos durch den Treppenraum ins Freie begleitet werden. Eine rettungsdienstliche Untersuchung ergab, dass für sie kein Transport ins Krankenhaus erforderlich war. Der Bewohner der Brandwohnung wurde mit Rauchgasverletzungen in ein Krankenhaus transportiert.

Durch die Folgen des Brandes ist die Erdgeschosswohnung derzeit unbewohnbar.

Im Einsatz waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie der Führungsdienst. Die Einsatzkräfte waren eine Stunde im Einsatz.

Die enge Parksituation in der Wielandstraße erschwerte die Aufstellung der Einsatzfahrzeuge und verzögerte den Aufbau der Löschmaßnahmen.

Die Feuerwehr Essen weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahren von Akkubränden hin und empfiehlt, Akkus nur mit geeigneten Ladegeräten zu laden und sie nicht unbeaufsichtigt zu betreiben.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell