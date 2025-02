Feuerwehr Essen

FW-E: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 40 - viele Fahrzeuge beteiligt

Essen, BAB 40, 02.02.2025, 21:45 Uhr (ots)

Gestern Abend, am 2. Februar 2025, kam es gegen 21:45 Uhr auf der Bundesautobahn 40 in Fahrtrichtung Bochum kurz hinter der Anschlussstelle Essen-Kray zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt acht beteiligten Fahrzeugen.Es wurde unmittelbar ein Großeinsatz für die Feuerwehr und den Rettungsdienst der Stadt Essen ausgelöst, da anfangs nicht klar war, ob noch Personen in den Fahrzeugen eingeschlossen oder eingeklemmt waren.

Die alarmierten Einsatzkräfte fanden vor Ort ein größeres Trümmerfeld vor. Nach einer ersten Erkundung konnte ausgeschlossen werden, dass Personen technisch gerettet werden mussten, so dass sich die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr auf die Erstversorgung und Sicherstellung des Brandschutzes beschränkten.

Der Rettungsdienst und die anwesenden Notärzte untersuchten und behandelten im Verlauf des Einsatzes sieben Personen, wovon sechs leichtverletzt in Essener Kliniken transportiert wurden.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Bundesautobahn 40 in Fahrtrichtung Bochum voll gesperrt, wodurch es zu einem großen Rückstau kam. Zur Unfallursache hat die Autobahnpolizei Düsseldorf die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, dem schweren Hilfeleistungszug, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Kray, diversen Sonderfahrzeugen sowie zahlreichen Rettungsdienstfahrzeugen vor Ort.

