FW-E: Kellerbrand in Essen-Bochold - zwei Personen verletzt

Essen-Bochold, Mitzmannweg, 02.02.2025, 21:56 Uhr (ots)

Am späten Abend wurde der Feuerwehr Essen eine unklare Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus am Mitzmannweg im Essener Stadtteil Bochold gemeldet. Die Leitstelle entsandte umgehend einen Löschzug sowie die Freiwillige Feuerwehr Essen-Borbeck zur gemeldeten Adresse.

Vor Ort erkundeten die Einsatzkräfte die Lage und erhöhten sofort die Alarmstufe, da der Treppenraum des Gebäudes massiv verraucht war. Weitere Rettungsmittel sowie weitere Einheiten der Feuerwehr wurden nachalarmiert. Aufgrund der zahlreichen Paralleleinsätze wurde ein zusätzlicher Führungsdienst sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug aus der Nachbarstadt Oberhausen angefordert.

Im Keller des Gebäudes war Unrat in Brand geraten. Der Brandrauch hatte sich im gesamten Treppenraum ausgebreitet. Die ersten Einsatzkräfte kontrollierten den Treppenraum sofort und leiteten eine Riegelstellung zum Kellergeschoss ein. Über den Rauchabzug des Treppenraumes und mit Hilfe eines Hochleistungslüfters wurde der Fluchtweg schnell entraucht.

Die Feuerwehr brachte zwei Drehleitern in Stellung und betreute Personen an der Vorder- und Rückseite des Wohngebäudes. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Insgesamt wurden 30 Personen durch den Rettungsdienst betreut. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude größtenteils selbständig verlassen und wurden vorübergehend in einem Bus der Ruhrbahn untergebracht. Zehn Personen wurden mit Fluchthauben aus dem Gebäude gerettet. Fünf Personen erlitten leichte Rauchgasverletzungen, eine Person wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Ein Feuerwehrmann erlitt während des Einsatzes Kreislaufprobleme und wurde vorsorglich im Krankenhaus weiter untersucht.

Alle Wohnungen wurden von der Feuerwehr auf gesundheitsgefährdende Rauchgaskonzentrationen überprüft. Es wurden keine erhöhten Werte festgestellt, sodass das Gebäude weiterhin bewohnbar ist.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Großaufgebot an Brandschutz- und Rettungsmitteln vor Ort. Die verwaisten Feuerwachen wurden durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzt, um den Grundschutz sicherzustellen. Die Hilfsorganisationen besetzten kurzfristig zusätzliche Rettungsmittel, um die Einsatzlagen im Stadtgebiet zu bewältigen.

Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Die Einsatzdauer betrug vier Stunden.

